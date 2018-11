Aufstieg und Fall einer Dynastie

Die Rothschilds. Wie sie in fünf Generationen zu Europas einflussreichsten Bankiers wurden. Und warum in Wien alle ihre Spuren ausgelöscht sind.

Der Name hat nichts von seinem stolzen Klang verloren. Seit der 1744 geborene Mayer Amschel den Grundstein für das Familienimperium legte, steht Rothschild bis heute als Synonym für Geld, Einfluss und Reichtum. In Österreich kommt das im Spruch "Deine Sorgen möchte ich haben und dem Rothschild sein Geld" (man beachte die typisch wienerische Grammatik) zum Ausdruck. Geredet wurde in Österreich immer über die Rothschilds, aber geschrieben wurde über ihr Wirken wenig. Bis jetzt. "Glanz und Untergang des Wiener Welthauses" untertitelt Roman Sandgruber sein spannendes Buch über die Rothschilds. Der Wirtschaftshistoriker, der bis 2015 an der Universität Linz lehrte, legt das Augenmerk auf die Wiener Linie der Familie, deren geschäftliche Aktivitäten sich über den gesamten europäischen Kontinent spannten. Im Vorwort zu seinem mehr als 500 Seiten umfassenden Werk hält Sandgruber fest, es sei "eine österreichische Besonderheit, dass von dieser Familie und ihren Bauten, Stiftungen und Sammlungen nicht nur fast nichts übrig geblieben ist, sondern dass sie auch in der Geschichtsschreibung bislang weitgehend verdrängt worden ist".