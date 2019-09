Außergewöhnliche Studentenjobs: Was es neben Kellnern und Kassierern noch gibt

Das "Journal Hochschule" stellt drei Studenten vor, die ihr Studium mit besonderen Berufen finanzieren - darunter ein "Schlüsselübergeber" für Airbnb.

Maren Meyer: Kitesurflehrerin

Maren studiert an der Universität Osnabrück Deutsch und Sport auf Lehramt. Da sie sich immer schon für das Kitesurfen begeistert hatte und sich nach dem Abitur noch nicht ganz sicher war, wie es für sie weiter geht, hat Maren die Ausbildung zur Kitesurflehrerin gemacht. Seitdem ist sie mit dem Eventveranstalter Kitecity in den Semesterferien und immer, wenn es die Uni erlaubt, an den schönsten Orten der Welt unterwegs, um Interessierten ihre Leidenschaft nahe zu bringen. Das Besondere an ihrem Nebenjob sei, dass sie dort arbeite, wo andere Urlaub machen, schildert Maren.

Fabian Eisenlohr: Bootswart

Neben seinem Studium zum Bau- und Umweltingenieur arbeitet Fabian seit rund einem Jahr als Bootswart für einen Segelverein am Starnberger See. Seine Aufgaben bestehen darin, die Boote im Stand zu halten, Reparaturen zu erledigen oder die Mitglieder des Segelvereins mit den Clubbooten vertraut zu machen. Somit ist er viel an der frischen Luft, hat mit vielen verschiedenen Leuten zu tun und kann sein Hobby, das Segeln, mit dem Nebenjob verbinden. Fabian selbst kann seinen Nebenjob wärmstens weiterempfehlen: Auch in solchen Berufen gebe es neben einer guten Bezahlung oft noch Trinkgeld

Julian Schäffer: Airbnb-"Schlüsselübergeber"

Julian studiert Philosophie und Psychotherapie an der Universität Innsbruck. Nebenbei verdient er Geld als "Schlüsselübergeber" für Airbnb. An diese Aufgabe ist er über die ÖH-Jobbörse gelangt. Es sei eine super Sache für passive Arbeiter, denn der Aufwand sei eher gering, aber der Ertrag recht hoch. So, dass auch Julian seinen Job nur weiterempfehlen könne.

Dieser Beitrag wurde von Studenten der Universität Salzburg im Rahmen einer Lehrredaktion in Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" erstellt.

Quelle: SN