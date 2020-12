Bargeldloses Zahlen: "Die Aufholjagd hat begonnen"

Europäische Mobile-Payment-Anbieter stellen sich gegen US-Giganten.

Die Krise hat das Zahlungsverhalten geändert - und bargeldlosem Zahlen einen Schub gegeben. Es wird mehr online bestellt und auf digitalem Wege bezahlt. Auch in Geschäften werden - aus Hygienegründen oder Praktikabilität - an der Kassa immer öfter Karten oder Smartphones gezückt. Wie eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group (BCG) zeigt, hat die Krise zu einem signifikanten Rückgang der Bargeldnutzung geführt. Gleichzeitig stiegen kontaktlose Bezahlmöglichkeiten um fast 40 Prozent an.

Dieser Trend werde auch nach der Pandemie ...