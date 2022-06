BMW und Politik feierten in Steyr: "Transformation statt Depression"

Elektrische Zukunft statt nur Verbrenner: Das BMW-Motorenwerk in Steyr steigt zum E-Kompetenzzentrum auf. "Wichtigster Schritt seit der Grundsteinlegung 1979."

Gute Nachrichten sind selten geworden. Grund genug, sie auszukosten, wenn es welche gibt. So reiste die Bundesregierung am Montag als Doppelspitze mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nach Steyr, um die elektrische Zukunft des BMW Motorenwerkes zu feiern. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer kam ebenso wie KTM-Boss Stefan Pierer als neuer IV-Präsident.

Das Werk Steyr steigt innerhalb der BMW-Gruppe neben Dingolfing zum E-Spezialisten auf. "Dieser Schritt ist der wichtigste Meilenstein seit der Grundsteinlegung 1979", betonte Geschäftsführer Alexander Susanek (siehe auch Interview). Bundeskanzler Nehammer betonte, die eine Milliarde Euro an Investitionen bedeuteten auch "eine Zukunft für die Menschen, die hier arbeiten". Vizekanzler Kogler gab den Leitspruch aus: "Transformation statt Depression". Gemeinte hatte er damit wohl auch, bei den Veränderungen im Energiesektor - weg von fossil, hin zu erneuerbar - nicht nachzulassen.

BMW in Steyr drückt bei der Transformation hin zum E-Spezialisten jedenfalls aufs Gas. Die Bagger sind bereits aufgefahren. Die Produktionsfläche wird um 60.000 Quadratmeter (zirka acht Fußballfelder) erweitert. Zwei neue Linien zur Montage der E-Antriebe werden neu aufgebaut. 2025 sol l die Serienproduktion starten. 230 Mill. Euro fließen in die Entwicklung einer komplett neuen E-Antriebsmaschine im High-Performance-Bereich. Von den 700 Entwicklern, die in Steyr bereits tätig sind, sollen bis 2030 etwa 90 Prozent in der E-Mobilität tätig sein. Aktuell ist es ein Drittel. Die Nähe zu Fachhochschule und die Neugründung der Technik Uni in Linz seien mitentscheidend gewesen, dass sich BMW für Steyr als neues E-Kompetenzzentrum entschieden habe, erklärte Landeshauptmann Stelzer.