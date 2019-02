Burger King übernimmt Autobahnraststätten-Betreiber Rosenberger

Über den Deal wurde schon gemunkelt, am Mittwoch war es fix: Burger King erweitert sein Imperium um die insolvente Rosenberger-Kette. Die Verträge seien noch druckfrisch, teilte der Österreichische Verband Creditreform in einer Presseaussendung mit.

Die US-Fastfoodkette Burger King schlägt beim insolventen Raststättenbetreiber Rosenberger zu. Der österreichische Franchisenehmer TQSR Restaurants wird die Rosenberger-Anteile übernehmen. Das wurde am Mittwochnachmittag bekannt. Der österreichische Burger-King-Ableger betreibt 50 Burger-King-Restaurants und beschäftigt 450 Dienstnehmer.

"Mit Burger King startet Rosenberger wieder voll durch. Mit gastronomischer Sachkenntnis und frischen Konzepten werden die veralteten Raststätten zukunftsfit gemacht", sagt Stephan Mazal von Creditreform. Die Marke Rosenberger solle erhalten bleiben.

Das Transaktionsvolumen beträgt demnach 40 Millionen Euro. Davon sollen 30 Millionen Euro in die Raststätten investiert werden. Der Rest fließe in den Kaufpreis und gehe an die Gläubiger.



Von einem Zeitplan von zwei bis drei Jahren ist die Rede, jüngeres Publikum soll mit neuen Produkten wie veganen Speisen, Icecream oder dem "Rosenburger" angesprochen werden.

Geschlossen wird der Standort Lindach in Oberösterreich. Betroffen sind 19 Dienstnehmer. Der Standort Haag soll vom Investor wieder eröffnet werden.

Der Autobahnraststättenbetreiber wird seit der Insolvenzeröffnung mit dem Ziel einer Sanierung positiv fortgeführt.

Bis zur ersten Gerichtstagsatzung am 12. Februar 2019 haben laut Kreditverband 683 Gläubiger, darunter 420 Dienstnehmer, Forderungen in der Höhe von 23,7 Millionen Euro angemeldet. Über den Sanierungsplan entscheiden die Gläubiger bei der Abstimmung am 12. März 2019.



Quelle: APA