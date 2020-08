Wie können Großveranstaltungen wieder möglich werden? Skidata entwickelt Konzepte - und denkt schon an den Winter.

Zuschauer dürfen beim Formel-E-Saisonfinale in Berlin, das am Mittwoch startet, noch nicht an die Strecke. Allein die Zahl der Teammitglieder, Betreuer, Techniker, Mitarbeiter der Veranstalter oder Medienvertreter liegt aber bei bis zu 3000. Um Ansteckungen zu vermeiden, darf nur an ...