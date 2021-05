"Dann kommt Riedel eben aus der Türkei"

Der Fachkräftemangel bereitet dem Glasproduzenten Probleme. In der Krise ist die Nachfrage der Gastronomie weggebrochen, jene der Konsumenten aber explodiert.

Die Geschichte der Glasdynastie begann vor 265 Jahren in einer Glashütte in Böhmen. Heute ist Riedel mit Sitz in Kufstein ein Produzent mit weltweitem Ruf. Seit 2013 führt Maximilian Riedel (43) das Traditionsunternehmen in elfter Generation. Im SN-Interview spricht er darüber, warum er noch nie einen Rausch hatte und wie der Klimawandel Weingläser wachsen lässt.

Sie haben mehr als 121.000 Abonnenten auf Instagram. Wenn man Ihren Account @maxiriedel verfolgt, könnte man meinen, Ihr Leben besteht daraus, es sich ...