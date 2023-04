Das Pfand kommt: Der Testlauf für das neue Pfandsystem

Bald ist nicht mehr egal, wo Flaschen landen. Wobei die Rückgabe von Mehr- und Einweg problemlos parallel funktioniert.

Die Bierflasche - plumps, und weg. Die Milchflasche - plumps, und weg. Die PET-Flasche - plopp, und weg. Die Getränkedose - bling, und weg. Einigermaßen gespannt schaut am Montagvormittag im Eingangsbereich des Lidl-Marktes in Niederalm eine kleine Menschengruppe zu, wie die neue Rückgabe- und Sortiermaschine - die von PET über Dose bis Glas alles nimmt und verschluckt - funktioniert.

"Da kann man direkt zuschauen, wie die Flasche verschwindet", begeistert sich Salzburgs grüne Spitzenkandidatin Martina Berthold beim Blick ins größte Einwurfloch. Eifrig beim Einwerfen ist daneben auch Umweltministerin Leonore Gewessler. "Danke fürs Recyceln", sagt sie, als sie den gedruckten Bon in Händen hält. In Zukunft soll man das Rückgabegeld automatisch auch spenden können.

"Wir wollen den Kunden die Angst vor der Pfandflasche nehmen", erklärt Lidl-Österreich-Chef Alessandro Wolf. 60 PET-Flaschen pro Minute kann die Maschine schlucken. Auch ein Einwurfloch für Batterien und Akkus gibt es und einen Schlitz für leere Sixpack-Kartons. Noch ist die Wundermaschine bei Lidl in Niederalm ein Testgerät. Bis Dezember sollen knapp 100 der 255 Filialen in Österreich mit solchen Geräten ausgestattet sein. Dann startet erst einmal die automatisierte Rückgabe für die Mehrwegflaschen, bis vor Kurzem gab es die bei den Diskontern in Österreich noch gar nicht. Weil das Mehrwegflaschensystem ab 1. Jänner 2024 in Österreich Pflicht wird, gefolgt vom Einwegpfand auf PET-Flaschen und Dosen ab 1. Jänner 2025, rüstet man jetzt gleich doppelt auf.

Zum Start hat Lidl seit März eine Mehrwegmilchflasche im Sortiment - sie wird die nächsten Monate noch händisch an der Kassa zurückgenommen. Bis das automatisierte Rückgabesystem dann gegen Ende des Jahres startet, kommen auch Bier- und andere Getränkeflaschen im Mehrweg dazu.

Herausfordernder als das Mehrwegflaschensystem, das in Österreich schon lange bekannt ist, wird die Einführung des Einwegpfandsystems. Von den bisher über die Sammlung recycelten 75.000 Tonnen Plastikverpackung sind fast 35.000 PET-Flaschen. Über das Einwegpfand - voraussichtlich 25 Cent pro Flasche - sollen sie einen abfallfreien Kreislauf bilden. Was die Konsumentinnen und Konsumenten neu lernen müssen: "Die PET-Flaschen und die Dosen müssen unversehrt in die Rückgabeautomaten, sonst werden sie nicht angenommen", so Wolf. Erst dahinter wird das Material in der Maschine gequetscht und geschreddert und so für das Recycling vorbereitet.

PET-Flaschen und Dosen zurücknehmen müssen ab 1. Jänner 2025 alle Händler, selbst die kleinsten. Ein Automat ist für sie nicht verpflichtend, allerdings gibt es eine Förderung von bis zu 100 Prozent der Anschaffungskosten. "Der kleinste Automat für Einwegflaschen ist kleiner als einen Quadratmeter", erklärt Keven Fulton vom fränkischen Automatenbauer Sielaff. In Deutschland, wo das Einwegpfand seit 2006 verpflichtend gilt, hat das Unternehmen bisher 11.000 Rückgabesysteme installiert. Für Österreich baut man heuer rund 750 Automaten, noch einmal so viele folgen im kommenden Jahr.

Ganz ohne Menschenhände funktioniert die Rückgabe aber nicht. Im Raum dahinter müssen die Flaschen in die richtigen Kisten, Auffangbehälter für PET und Alu entleert werden. Mehr Personal brauche man dennoch nicht, sagt Lidl-Chef Wolf. Noch heuer werde man in den Märkten auf elektronische Preisschilder umstellen, die dadurch eingesparten Arbeitsstunden würden dann im Rückgabe- und Sammelsystem eingesetzt.

Neben Lidl kündigte auch Hofer an, seine mehr als 530 Filialen rechtzeitig mit einem Pfandsystem für Ein- und Mehrweg auszustatten. Aktuell liefen in zehn Filialen in Oberösterreich Tests. Überlegt werde, die Pfandrückgabemöglichkeiten künftig sogar als kleines frei stehendes "Drive in"-Gebäude auf dem Parkplatz einzurichten.