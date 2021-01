Der Friseur darf nicht nach Hause kommen

Körpernahe Dienstleistungen wie Haareschneiden oder Fußpflege sind im Lockdown untersagt. Das gilt auch für Hausbesuche. Die Versuchung, es dennoch zu tun, wächst.

Die Haare werden am Ansatz grau, die Frisur immer unförmiger und die Spitzen dünner: Wer es in dem Zeitfenster von 6. bis 24. Dezember - zwischen dem Ende des zweiten und Beginn des dritten Lockdowns - nicht zum Friseur schaffte, der wird beim Blick in den Spiegel langsam, aber sicher nervös. Immer öfter ist rundum zu hören: "Meine Friseurin kommt jetzt zu mir nach Hause."

Die Brancheninnung der Friseure warnt eindringlich davor, diese mobile Dienstleistung anzubieten oder anzunehmen. ...