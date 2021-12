Der Schneider von nebenan

Änderungsschneidereien haben auch in Covidzeiten zu tun. In der Wiener Innenstadt kümmert sich Adam Bryjka um die Bedürfnisse der oft anspruchsvollen Kundschaft.

"Adam, kannst Du mir da schnell drübernähen?", fragt ein junger Mann und drückt Adam Bryjka gleich in der Tür des Geschäfts eine glänzende schwarze Kinder-Daunenjacke in die Hand. Die Änderungsschneiderei im Hof eines Biedermeierhauses in der Wiener Innenstadt hat noch gar nicht wirklich offen, schon sind die ersten Kunden da. Die meisten pflegen einen vertrauten Umgang mit dem freundlichen gebürtigen Polen, der vor 15 Jahren seine Werkstatt in einer versteckten früheren Kunstgalerie eingerichtet hat. Angefangen habe er im dritten Bezirk ...