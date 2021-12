Der schwierige Entzug von den Coronahilfen

Je länger die Pandemie dauert, desto stärker stellt sich die Frage, wie die Staatseingriffe je wieder aufhören. Ökonomen haben Vorschläge.

Am Freitag hat das Finanzministerium aktuelle Zahlen zu den Coronahilfen für die Betriebe veröffentlicht: Allein in Salzburg wurden seit Ausbruch der Covidkrise 1,6 Mrd. Euro an Unternehmen ausbezahlt oder zugesagt. Fast 50 Prozent der staatlichen Unterstützung gingen an Gastronomie und Hotellerie, gut 15 Prozent an den Handel - beides Branchen, die von Lockdowns besonders betroffen sind. Kurzarbeit, das wichtigste Kriseninstrument besonders im Niedriglohnsektor, ist nicht inkludiert, weil die Zuschüsse an die Beschäftigten gehen.

Unter heimischen Ökonomen mehren sich ...