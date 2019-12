Die Qual der Flaschen-Wahl: Wie gut sind die Alternativen zu Plastik?

Limo und Milch in der Glas-Mehrwegflasche, Mineralwasser im recycelten Pet oder doch bald Bier in der Papierflasche? Es kommt Bewegung in die seit Jahren plastikbestimmte Verpackungsbranche. Doch was hilft der Umwelt? Und was will der Kunde?

SN/stauffer Geht es um Innovation im Supermarktregal, steht zuletzt oft nicht der Inhalt im Mittelpunkt, sondern nur die Verpackung.