Diesel ist schon wieder teurer als Benzin

An den Zapfsäulen geht es mit den Preisen wieder bergauf. Deutlich mehr als Benzin kostet wieder der Diesel. Das hat mehrere Gründe.

Nichts ist mehr so, wie es war im durcheinandergewirbelten Energiemarkt - auch nicht, dass Dieselfahrer an der Zapfsäule billiger davonkommen als jene mit Benzinern. Der steuerliche Vorteil auf Diesel besteht in Österreich zwar immer noch, nur zeigt sich beim Preis an der Zapfsäule - nach einer kurzen Entspannung im Sommer - erneut das Gegenteil. Diesel ist wieder auffallend teurer als Benzin.

Laut dem Spritpreisrechner der E-Control lag im Burgenland der Dieselpreis zu Wochenbeginn bereits um zehn Cent pro ...