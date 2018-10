Vieles wird schon online angeboten. Aber die Organisation einer so sensiblen Sache wie die einer Bestattung? Auch das geht jetzt.

Kann das zusammenpassen? So etwas Rationales wie Technik und der Tod eines Menschen, der ganz viel Emotion auslöst? Alexander Burtscher sieht darin keinen Widerspruch. Vielmehr sieht er "Benu", das Anfang des Jahres in Wien gegründete erste digitale Bestattungsunternehmen in Österreich, als Dienstleister für Menschen in schwierigen Zeiten.