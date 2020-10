Equal Pay Day in der Krise: Droht die "rosa Rezession"?

Am Donnerstag, dem heurigen Equal Pay Day, gibt es für Frauen wenig Grund zu feiern. Sie verdienen nach wie vor 20 Prozent weniger als Männer. Die Krise ändert daran nichts, im Gegenteil.

Wenn viele Männer im Homeoffice arbeiten, wird ihnen bewusst, was Frauen alles stemmen - und übernehmen automatisch einen größeren Anteil der unbezahlten Arbeit, was zu mehr Gleichberechtigung in der Arbeitswelt führt. So lautete eine Theorie zu Beginn des Lockdowns. Gekommen ist es anders. "Beim Thema Gleichstellung passiert nichts automatisch", sagt Katharina Mader, Ökonomin an der WU Wien, die in einer Studie zeigte, dass Frauen viel häufiger als Männer im Lockdown neben der Arbeit die ...