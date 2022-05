Erdgas zum Tanken teurer als zum Heizen

Bei der Salzburg AG erhöhte sich der Preis für komprimiertes Erdgas um 45 Prozent - Biogas ist nun erstmals konkurrenzfähig.

Mehrere Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kamen die höheren Erdgaspreise spätestens im April auch bei den Tankstellen an - eben verzögert, aber in weiten Teilen Österreichs fiel die Erhöhung sehr kräftig aus. Die Salzburg AG erhöhte den Preis für ein Kilogramm Erdgas (CNG, Compressed Natural Gas) so stark, dass die Kundinnen und Kunden um 45 Prozent mehr zahlen müssen: 1,60 Euro pro Kilo bedeuten bei den derzeitigen Spritpreisen aber gegenüber Diesel und Benzin immer noch ...