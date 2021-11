Familienhotels trifft deutsche Reisewarnung massiv: "Brauchen ans Aufsperren nicht mehr denken"

Deutschland stuft Österreich als Hochrisikogebiet ein - Familienurlaube werden quasi unmöglich.

"Für uns ist das eine Katastrophe. Wenn die Regelung so kommt, brauchen wir ans Aufsperren nicht mehr zu denken." Sepp Viehhauser, Chef des Familienhotels Oberkarteis in Hüttschlag, ringt Freitagnachmittag um Fassung. Was bisher sein großer Vorteil war - ein vielfach ausgezeichnetes Familienhotel zu sein - wird jetzt zum Verhängnis.

Deutschland wird Österreich bereits ab Montag als Hochrisikogebiet einstufen, kündigte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag an. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nach einem Urlaub in ...