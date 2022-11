Fischer Ski produziert wieder in seinem Werk in der Ukraine

Zerstörte Skifabrik in Mukatschewo wurde um 80 Mill. Euro wiederaufgebaut - Strom ist da, muss aber gespart werden.

Es war ein Brand, der im Herbst 2020 die Skifabrik von Fischer in der Ukraine zerstörte. Und just nach dem Wiederaufbau und dem geplanten Wiederhochfahren der Produktion schickte Russland Panzer ins Land. Also wurden die Techniker wieder zurück nach Österreich geholt, im Sommer endlich konnte der Hochlauf starten. "Wir sind jetzt fast wieder im Vollbetrieb", erklärt Fischer-Ski-Chef Franz Föttinger. Wegen der Verzögerungen durch den Krieg, aber auch immer wieder Lücken beim Material würden sich die Auslieferungen bis in den Jänner ...