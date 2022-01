Fischer wirft in der Ukraine gerade neue Skifertigung an

Die Oberösterreicher produzieren seit 1988 in Mukatschewo - aus UdSSR-Zeiten übrig geblieben ist die Skimarke Tisa.

Der österreichische Skihersteller Fischer ist seit über 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Seit 1988 produzieren die Oberösterreicher am Standort Mukatschewo in der Westukraine. Über ein Engineering-Projekt erhielt Fischer damals einen Kooperations- und Lizenzvertrag, um die UdSSR vom Werk in der Ukraine aus mit Langlauf- und Alpinski zu beliefern. Nach dem Zerfall der Sowjetunion übernahm Fischer sukzessive den Standort, heute gehört er vollständig zur Fischer Sports GmbH.

Aus den Sowjetzeiten übrig geblieben ist die damals eigens für die ...