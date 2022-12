Gehaltsverhandlungen: So viel verdient man wirklich bei der Bahn

Verdienen Eisenbahner wirklich so schlecht, wie die Gewerkschaft in den Verhandlungen argumentiert? Es lohnt sich ein Blick in die Lohntabellen.

"Wir reden über Einkommen, die zum Teil unter der Armutsschwelle liegen. Es geht nicht darum, einen vermeintlichen Wohlstand zu erhalten, sondern es geht tatsächlich um Existenzsicherung." So verteidigte der Vorsitzende der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, vor einer Woche im ORF den 24-Stunden-Warnstreik im Bahnverkehr und die Forderung der Arbeitnehmer nach 400 Euro monatlich mehr auf alle Ist- und KV-Löhne. Die Eisenbahnbranche habe enormen Aufholbedarf, betonte Hebenstreit, zugleich Vorsitzender des Zentralbetriebsrats der ÖBB, wenn sie in den nächsten fünf ...