Lohnkampf auch im Handel: Schon am Freitag könnten 300 Betriebe bestreikt werden

Gewerkschaft erhöht vor entscheidender Runde der Lohnverhandler den Druck: Für Freitag und Samstag gibt es schon in 300 Handelsbetrieben Streikbeschlüsse.

Nicht nur die Züge stehen still, auch bei den heimischen Bierbrauern gibt es seit heute früh dreistündige Betriebsversammlungen während der Dienstzeit. Und am Freitag könnten Warnstreiks im Handel folgen. Am Sonntag erteilte der ÖGB die Streikfreigabe. In 300 Handelsbetrieben, darunter große Handelskonzerne, Textilketten, Großhändler und Baumärkte, gibt es bereits Streikbeschlüsse der Belegschaften. Und die könnten diesen Freitag und Samstag inmitten der starken Einkaufszeiten in die Tat umgesetzt werden. Dann würden die Geschäfte während der Öffnungszeiten bis zu zwei Stunden stillstehen.

