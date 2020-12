Hochsaison fällt heuer aus: Die Sekterzeuger fordern Hilfe

Die Gastrosperre trifft die Zulieferer immer stärker - besonders die Sektbranche, die stark vom Feiern zum Jahreswechsel lebt.

Keine Firmenweihnachtsfeiern, keine Silvestermenüs in den Restaurants, keine größeren Privatpartys rund um Weihnachten und Neujahr: Die Sektproduzenten stehen quasi vor einem schwarzen Loch - und dann fällt auch noch die komplette Ballsaison 2021 flach, wie sich in der Coronapandemie schon länger abgezeichnet hatte. Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl sagte am Freitag: "Uns ist derzeit der Großteil der Geschäftsgrundlage entzogen."

Daher fordert die Branche nun staatliche Hilfen, wie es sie auch für andere Wirtschaftszweige gibt. Angelehnt an die neueste Regelung für ...