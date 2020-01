Hubert Palfinger Senior gestorben

Hubert Palfinger sen. , Gründer des gleichnamigen Salzburger Kranherstellers, ist am Sonntag seiner schweren Krankheit erlegen.

Das Land Salzburg hat einen Unternehmer verloren, der über viele Jahre die Industrie geprägt hat. Hubert Palfinger Senior, Gründer und Mehrheitseigentümer des Kranherstellers Palfinger, ist am Sonntag nach schwerer Krankheit im 78. Lebensjahr verstorben. Er hinterlässt seine Frau Josephine und seine beiden Söhne Hubert jun. und Hannes.

Man verliere mit ihm "eine außergewöhnliche Persönlichkeit und einen visionären Unternehmer", teilte Palfinger mit. Er habe die Palfinger Gruppe zu einem Weltkonzern mit rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut.

Hubert Palfinger Senior hatte sich vor rund zehn Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Die Interessen der Familie vertreten mittlerweile seine Söhne Hubert Junior und Hannes im Aufsichtsrat des börsenotierten Unternehmens.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer würdigte Hubert Palfinger als eine "der herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten des Landes und der Republik". Es sei ihm gelungen, aus einer kleinen Wagenbaufirma mit 18 Mitarbeitern einen weltweit tätigen Konzern zu entwickeln. Palfinger sei heute Markt- und Technologieführer im Bereich hydraulischer Hebe-, Lade- und Handlingsysteme.

In den vergangenen Jahren hatte sich Hubert Palfinger Senior mit seiner Hubert Palfinger Technologies (HPT) einem völlig neuen Geschäftsfeld gewidmet. Insgesamt 350 Mill. Euro hat er in die Entwicklung eines Service-Roboters für Hochseeschiffe investiert und ein Joint-Venture mit der Schiffsreparaturfirma IMC-YY mit Sitz nahe Schanghai geschlossen.

Hubert Palfinger wurde am 13. April 1942 in Grieskirchen geboren. Er machte eine Lehre zum Maschinenschlosser und besuchte die HTL in Salzburg. 1964 trat er in den väterlichen Betrieb ein, der sich unter seiner Führung rasch in einen Spezialisten für hydraulisch betriebene Ladekräne spezialisierte.



Die von Hubert Palfinger aufgebaute Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim erwirtschaftete im Jahr 2018 mit 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro und verfügt über rund 5000 Vertriebs- und Servicestandorte in mehr als 130 Ländern.

Quelle: Sn-wie