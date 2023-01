Kathedralen bauen für die Wasserkraft

Die Verbund AG baut in Kaprun derzeit das modernste Pumpspeicherkraftwerk Österreichs, tief im Berg. Ein Lokalaugenschein.

Der weiße Kleinbus klettert geschmeidig die Bergstraße hoch- Dann bremst er jäh ab. Die Ampel vor einer Art Garagentor ist rot. Kein Gegenverkehr unterwegs, sagt eine Stimme aus dem Funkgerät. Einfahren in den Tunnel erlaubt. Weiter geht es, 1,5 km durch weiter Tore und Tunnel hinauf bis an die berühmte Staumauer von Kaprun. Dort, tief im Berg baut der Verbund derzeit das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs.

Zu sehen ist davon nichts, nur der Aushub, den 40-Tonner hinaus transportieren, wo Felsen und Schotter entweder gleich wieder als Baumaterial verwendet oder nach einem Renaturierungs-Plan ins Gelände eingepasst werden.

"Vorsicht, Kopf einziehen", sagt Christian Rieder, der Projektleiter der Megabaustelle Limberg III. Denn weiter in den Fels geht es mit eine Art zu niedrig geratener Straßenbahn, laut und hart - bis sie auf der noch viel größeren und lauteren Maschine Tunnelbohrmaschine hält. Das 800 Tonne schwere und 90 Meter lange Ungeheuer mit knapp sechs Meter Durchmesser frisst sich sich 25 Meter in 24 Stunden in den Berg. Unter Tag, wo ohnehin immer Nacht ist, wird sieben Tage die Woche 24 Stunden pro Tag in Schichten gearbeitet. Das notwendige Baumaterial wurde schon im Herbst hinaufgebracht, für den Fall, dass Schnee oder eine Lawine die Zufahrt unmöglich macht.

200 Mann werken auf dem oberen Teil der Baustelle. 800 Höhenmeter weiter unten im Basislager sind auch Frauen beschäftigt, darunter die einzige ausgebildete Tunnelbauingenieurin, erzählt Rieder. Drei Viertel der Mineure, die auch vor Ort wohnen, kommen aus Österreich. Viele - so wie auch er - aus der Gegend um Kaprun oder aus dem Kärntner Mölltal.

Tunnelbau ist unberechenbar, denn nicht immer lässt sich der Berg einfach durchlöchern. In schwierigen Passagen kann es nass werden, dann kommt das Bohrmonster nur einige Zentimeter pro Stunde weiter, die Tunnelwände müssen sofort mit Metall gesichert werden. Überall tropft es und steht Wasser, die Schutzkleidung schützt vor Nässe aber nicht vor Kälte. Die Anstrengungen, die die Männer in solchen "Störzonen" auf sich nehmen müssen, sei auch das, was ihn am meisten beeindrucke, sagt Verbund-Chef Michael Strugl. Und die Ingenieurskunst, die es möglich mache, solche Projekte in dieser Zeit zu schaffen.

Am 6. April 2021 wurde mit den Arbeiten an Limberg III begonnen - eine Art Zwilling des Pumpspeicherkraftwerks Limberg II, das gleich daneben 2011 fertiggestellt wurde. 2025 soll es Strom erzeugen, zwei Jahre früher als ursprünglich geplant. Eine halbe Milliarde wird das Kosten. "Das sind enorme Investitionen, die man schwer im Nachhinein zurückdrehen kann", sagt Strugl - in Anspielung auf die EU-weit beschlossene Abschöpfung eines "Krisenbeitrags" von Stromkonzernen. Der teilstaatliche Konzern sei bereit weiter zu investieren. Die Summe von ein bis 1,5 Mrd. Euro, die Verbund abführen müsse, werde aber fehlen, etwa um Projekte Limberg zu beschleunigen.

2,2 Kilometer fehlen noch bis zum steilen Druckstollen. Der ist fertig, sauber und warm, weil der Beton beim Trockenen Wärme abgibt. 100 Kilometer umfasst das Tunnelnetzwerk rund um die berühmten Speicherseen Mooserboden und Wasserfallboden, viele davon aus den 50er Jahren, erklärt Ziegler, die Hälfte befahrbar. Die anderen dienen, um Wasser vom Speichersee mit hohem Druck hinunter durch die beiden hochleistungsfähigen Turbinen zu jagen und dann wieder hochzupumpen. Die Rohre, von denen jedes vier Tonnen wiegt, muss beim Transport hydraulisch ovalisiert werden, um unter den Straßenbrücken durchzukommen, erzählt Rieder.

Das Herzstück des Kraftwerks sind zwei Kavernen. Die größere ist 62 Meter lang, 42 Meter hoch, 25 Meter breit, groß genug um den Stephansdom zu fassen, erzählt der Projektleiter. In der Kraftwerks-Kathedrale wird emsig gebaut, der Lärm ist ohrenbetäubend. Und wenn auf dem Spezialkran der Träger mit Ketten und Haken herandonnert, könnte es genauso eine Szene aus einem James Bond sein.

Widerstand gegen das Großprojekt, wie etwa bei großen Wind- oder Solarparks gibt es hier nicht. Der Kraftwerksbau hat in Kaprun Tradition. Schon sein Großvater habe beim Bau des Speichers mitgearbeitet, erzählt Rieder und war sogar Statist in der 50er-Jahr Schmonzette "Das Lied von Kaprun". Wegen der guten Voraussetzungen in Österreich gebe es bereits weitere Pläne. "Wir denken nicht nur nach, es ist mehr" sagt Verbundchef Strugl. Limberg III werde sicher nicht das letzte Projekt dieser Art sein."