Kleinaktionäre stemmen sich gegen virtuelle Hauptversammlungen

Die Hauptversammlung ist für Aktienbesitzer mehr als Routine. Das Buffet lockt schon lange nicht mehr, umso mehr der persönliche Kontakt mit dem Management.

Es ist wie so viele andere eine Regelung, die in der Pandemie aus der Not geboren wurde. Um Unternehmen trotz der rigiden Verkehrsbeschränkungen zu ermöglichen, ihre Aktionäre über das abgelaufene Geschäftsjahr und den Ausblick zu informieren, schuf man die gesetzliche Möglichkeit, Hauptversammlungen online abzuhalten.

Wie in Deutschland soll das, was als temporäre Maßnahme gedacht war, nun auch in Österreich in Dauerrecht umgewandelt werden. Dazu wurde im Ressort von Justizministerin Alma Zadić das Virtuelle-Gesellschafterversammlungen-Gesetz (VirtGesG) ausgearbeitet. Die Begutachtung ging ...