Konjunktur verliert an Kraft

Die unsichere weltpolitische Lage drückt auf die Stimmung. Noch fällt der Abschwung in der Weltwirtschaft aber relativ sanft aus.

Deutschland dürfte die Kurve noch einmal gekratzt haben. Nachdem zuletzt Sorgen laut geworden waren, Europas größte Volkswirtschaft könnte im zweiten Halbjahr 2018 in eine Rezession abgerutscht sein, kam am Dienstag die Entwarnung. Laut Schätzungen des Statistischen Bundesamts ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im vierten Quartal wieder leicht gestiegen, nach einem Minus von 0,2 Prozent im dritten Viertel des Jahres.