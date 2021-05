Kritik an Amazon: "Die Verantwortung an der Laderampe abgeben geht nicht"

Amazon steht nicht nur wegen globaler Steuertricks in der Kritik. Die Zusteller arbeiten in vieler Hinsicht im absoluten Graubereich.

Wenn der Paketzusteller das Packerl des Onlinehandelsriesen oft genug im Laufschritt übergibt, freut sich der heimische Konsument und denkt selten darüber nach, unter welchen Bedingungen da eben fast kontaktlos angeliefert wurde. Doch die Arbeitsbedingungen der Zusteller bewegen sich oft am Rand der Legalität und jenseits des Arbeitsrechts oder der Sozialgesetze: Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße, Scheinselbstständigkeit, Abgabenhinterziehung, illegale Beschäftigung von Sub- und Subsubunternehmern oder der Einsatz von Personen ohne Arbeitsbewilligung unter dem Namen von Strohmännern - all das entdeckte die Finanz, als sie ...