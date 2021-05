Eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro schränkt kaum jemanden ein. Sie erzeugt aber die Angst, dass es dem Bargeld an den Kragen geht.

Anfang Juli will die EU-Kommission ein Gesetzespaket vorlegen, um im Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus schärfere Waffen zur Verfügung zu haben. Eine davon soll auch eine EU-weit einheitliche Obergrenze für das Zahlen mit Bargeld sein. Man rede von 10.000 Euro, sagt die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Solche Aussagen regen in vielen Ländern niemanden auf, weil dort Bargeldobergrenzen existieren, die weit darunterliegen, in Deutschland und Österreich lösen sie dagegen verlässlich eine ...