Ich, ich, ich! Wie Egoismus das Gemeinwesen zersetzt

Advent ist die Zeit der Besinnung und es gab selten so viele gute Gründe, sich gemeinsam neu zu besinnen. Ein Denkanstoß.

Endlich wieder Advent ohne Maske. Endlich wieder Weihnachtsmarkt und gemütliches Beisammensein. Advent ist die Zeit der Besinnung und es gab selten so viele Gründe, zur Besinnung zu kommen. Klar gilt das vor allem für die Putins der Welt. Doch die globalen Verwerfungen graben sich tief in unser kleines Gemeinwesen ein. Was große Fragen aufwirft, die jede(n) betreffen: Sind wir noch fähig zu gedeihlichem Zusammenleben, das das Wohl einer Gesellschaft ausmacht? Oder zerfällt sie in Parallelwelten, die nichts miteinander zu tun ...