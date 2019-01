Luxushotel spart 13.000 Vollbäder

203 Liter Wasser verbrauchte ein Gast pro Tag. Bis es dem Hotelier reichte.

Jeden, der im Vier-Sterne-Superior-Hotel Gutjahr in Abtenau ankommt, führt Markus Gutjahr zuerst durch das Haus. Dabei weist der Hotelier vor allem auf eines hin: das Wasser, das durch seine Leitungen fließt. Bisher hat ein durchschnittlicher Gast des Luxushotels 203 Liter an Trinkwasser pro Tag verbraucht - das sind zwei Badewannen. Bis Gutjahr beschlossen hat, dass das so nicht geht. "Ich will kein Wasser oder Energie verschleudern", sagt der 59-jährige Abtenauer.