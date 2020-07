Mattersburg-Bank am Ende - Kleine Spareinlagen sicher

In Österreich hat die Bankenaufsicht wieder eine kleine Bank zugedreht. Die Commerzialbank Mattersburg muss ihren Betrieb einstellen. Die Finanzmarktaufsicht hat der "Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG" per Bescheid die Fortführung des Geschäftsbetriebes gänzlich untersagt. Für Landeshauptmann Doskozil ist eine Liquidation unumgänglich. Die Einlagen der Kleinanleger sind indes gesichert.

Der Regierungskommissär ist der Wirtschaftsprüfer Bernhard Mechtler. Der Bescheid, der in der Nacht auf Mittwoch bekannt gegeben wurde, wurde sofort wirksam. Die Bank hatte einst als Raiffeisenbank Schattendorf firmiert und sich Mitte der 90er Jahre aus dem Raiffeisensektor verabschiedet. Der Chef der kleinen Regionalbank, Martin Pucher, ist auch Clubchef des SV Mattersburg.

"An einen Fortbestand ist in keinster Weise zu denken. Die Bank ist zu liquidieren", betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Das Land richtet nun Hotlines für Betroffene ein. Viele Unternehmen und Privatpersonen würden durch den Bilanzskandal "höchstwahrscheinlich am Ende des Tages sehr viel Geld verlieren", sagte Doskozil.

Sowohl in der Landesregierung als auch in der Wirtschaft Burgenland (WiBuG) werde eine Hotline eingerichtet, die Privatpersonen beziehungsweise Unternehmen zur Verfügung stehen wird. Zudem werde ein Jurist engagiert, der kostenlose Rechtsberatung bieten werde. Das Land selbst ist laut Doskozil nicht betroffen. Es habe keine Geschäftsbeziehung zur Commerzialbank gegeben. Die Energie Burgenland habe allerdings rund 5 Millionen Euro dort veranlagt. "Ich gehe davon aus, dass das Geld weg ist", sagte Doskozil.

Die Höhe des Schadens sei derzeit noch nicht absehbar. Die Finanzmarktaufsicht habe ihm jedoch mitgeteilt, dass die Lage "dramatisch" sei, so der Landeshauptmann. Die börsennotierte Wiener Technologiefirma Frequentis ist einer der großen Kunden der von einem Bilanzskandal erschütterten Mattersburger Commerzialbank. Frequentis hält bei dem burgenländischen Geldhaus Einlagen in Höhe von ungefähr 31 Mio. Euro, so das Unternehmen am Mittwoch. "Frequentis beobachtet die Situation sehr genau und evaluiert alle Maßnahmen, um ihre Rechte zu wahren", so das Unternehmen, das Anlagen für sichere Kommunikation anbietet. "Bei anderen Banken verfügt die Frequentis-Gruppe per 30. Juni 2020 über Einlagen von mehr als 56 Mio. Euro." Das Geld liege sowohl auf Banken in Österreich als auch in anderen europäischen Ländern sowie in Asien und Amerika.

Bei der Commerzialbank Mattersburg ging es nach Unregelmäßigkeiten, die jetzt bei einer Vorort-Prüfung der Bankprüfer offenkundig geworden sind, dann ganz schnell. Vorstandschef Pucher hat nach einer ersten Befragung am Dienstag per sofort seinen Job zurückgelegt. Es soll auch eine Selbstanzeige geben. Die Aufseher haben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Verdacht lautet dem Vernehmen nach auf Basis des bisherigen Kenntnisstands auf Bilanzfälschung und Untreue.

Kleinere Kunden der kleinen Bank (Bilanzsumme: rund 800 Mio. Euro) müssen sich indes um ihre gesicherten Spareinlagen keine Sorgen machen, ein FMA-Sprecher verwies am Mittwoch darauf, dass Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Person (auch für Kleinunternehmen) gesichert sind. Der Bank wurden in der Nacht auf Mittwoch die Geschäfte zur Gänze untersagt.

Mehr als 400 Millionen Euro an gedeckten Einlagen liegen in der von einem Bilanzskandal erschütterten Mattersburger Commerzialbank. Wie die Finanzmarktaufsicht Mittwochvormittag mitteilte, ist der Einlagensicherungsfall durch Zahlungsstopp der FMA (Untersagung der Fortführung des Geschäftsbetriebs) ausgelöst worden. In der Bank sind selbst damit keine weiteren Einzahlungen oder Abhebungen oder Überweisungen möglich.

Betroffene Einleger können sich auch telefonisch oder per e-mail an die Einlagensicherung wenden: Telefon: +43 (1) 533 98 03-0, via mail: office@einlagensicherung.at.

SN/APA/ROBERT JAEGER Blick auf die Mattersburger Commerzialbank am Mittwoch, 15. Juli 2020, in Mattersburg.

Bürgermeisterin: "Es wird menschliche Tragödien geben"

Ingrid Salamon, SPÖ-Bürgermeisterin der Stadt Mattersburg, sagt im Gespräch mit den SN: "Es gibt sehr viele Otto-Normalverbraucher, die dem Bankhaus treu waren. Zum Glück sind laufende Pensions- und Gehaltskonten nicht verloren. Auch, dass Einlagen bis 100.000 Euro gesichert sind, ist beruhigend. Natürlich ist es für niemanden lustig und es wird auch menschliche Tragödien geben."

Die Commerzialbank investiert gerade in den Umbau des Stadtplatzes, wo auf den Gründen ihres Vorstandsvorsitzenden Martin Pucher auch ein neues Rathaus errichtet werden sollte. Dieses sogenannte "Impulszentrum" sollte rund 30 Mill. Euro kosten, finanziert zum Großteil durch die Regionalbank, gut 5,5 Mill. Euro sollte die Stadt beisteuern. Ob dieses Projekt jetzt zustande kommt, ist fraglich. "Ich schaue mir das einmal an, es ist jetzt noch nichts passiert. Ich habe immer auch einen Plan B", betonte Stadtchefin Salamon.

Quelle: APA