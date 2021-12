Mit dem Zug ins Skigebiet

Urlauber reisen zumeist mit dem Auto an. Das ist schlecht für die Umwelt, denn der Verkehr verursacht 80 Prozent der Urlauber-Emissionen. In Zell am See-Kaprun soll sich das ändern, indem Gäste verstärkt die Eisenbahn nutzen.

Klimaschonender Tourismus ist angesagt. Die Region Zell am See-Kaprun wolle diesbezüglich eine Vorzeigeregion werden, betont Sebastian Vitzthum. Er und sein Team entwickelten ein Konzept, das Schritt für Schritt umgesetzt wird. Zentraler Schlüssel ist der Verkehr.

Herr Vitzthum, was streben Sie als Erstes an? Vitzthum: Unser erstes Ziel ist es, möglichst viele Urlaubsgäste in die Bahn zu bringen. In Zell am See haben wir einen großen Vorteil: Der Bahnhof ist mitten in der Stadt, das müssen wir nützen und ...