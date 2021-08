Mit den Öffis in den Urlaub: Die letzte Meile ist eine Hürde

Klimafreundlich reisen ohne Auto ist in Österreich nicht einfach. Es gibt Initiativen auch von ungewohnter Seite.

Ab 10. September stehen am Bahnhof in Bad Ischl 50 E-Bikes, 50 E-Scooter und drei E-Autos für Fahrgäste bereit, die auch die letzten Kilometer bis zu ihrem Ziel ökologisch korrekt zurücklegen wollen. "Das ist erst der Testlauf", sagt Ines Schiller, Bürgermeisterin der Europäischen Kulturhauptstadt 2024. Gemeinsam mit dem Organisationsbüro der Kulturhauptstadt, den ÖBB und den Salzkammergut-Tourismusverbänden wird derzeit ein modernes Mobilitätskonzept entwickelt. Es soll in erster Linie dem erhofften Ansturm von kulturinteressierten Touristen klimafreundlich und ohne Verkehrskollaps Herr werden, aber ...