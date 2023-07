ÖBB bremsen Klimatickets in der 1. Klasse aus

Bahnvielfahrer verlieren Upgrade-Vorteile und kämpfen mit abgeriebenen QR-Codes.

Anlässlich ihres 100. Geburtstags haben die ÖBB für Bahnfahrer mit Klimaticket ein "exklusives Jubelpackerl" geschnürt: Für 100 Euro können sie seit 1. Juni eine Spezialjahreskarte kaufen, mit der sie Tickets für die 1. Klasse um 30 Prozent günstiger erhalten. Was in Zeiten von supervollen Zügen auf den ersten Blick nach einem erfreulichen Rabatt aussieht, ist in der Praxis eine Schlechterstellung. Bisher reisten Klimaticketbesitzer mit zusätzlich einer Vorteilscard mit 50 Prozent Reduktion in der 1. Klasse. Dieser Vorteil, den es seit Einführung des Klimatickets 2021 gab, sei mit Ende Mai ausgelaufen, heißt es vonseiten der Staatsbahn. Eine Refundierung der Vorteilscard, die auch andere Vergünstigungen enthalte, sei nicht vorgesehen.

Wie viele der 230.000 Österreich-Klimaticket-Besitzer auch eine Vorteilskarte gekauft und sie im Fernverkehr für ein günstiges "Upgrade" genützt haben, wollen die ÖBB nicht verraten. Der Druck auf die 1.-Klasse-Waggons aber zuletzt gestiegen. Mittlerweile ist beim Kauf eines 1.-Klasse-Tickets eine Sitzplatzreservierung automatisch dabei.

Das Klima- und Verkehrsministerium will sich zu den Änderungen nicht äußern. Die Gestaltung der Vorteilscard sei eine operative Angelegenheit des Unternehmens, verlautet von dort. Das Klimaticket sei als Zweite-Klasse-Fahrkarte entwickelt worden. Die weitere Ausgestaltung liege im Handlungsspielraum der Verkehrsanbieter.

Die ÖBB haben beim Start des Klimatickets, das auch für Busse, S- und U-Bahn gilt, einen speziellen Aufschlag für die Benutzung der 1. Klasse auf der Schiene eingeführt, der allerdings mit 1355 Euro im Jahr zu Buche schlägt. Bei der privaten Westbahn, die zwischen Wien und Salzburg bzw. Innsbruck verkehrt, kostet das Upgrade in die First sogar 2190 Euro pro Jahr. Allerdings reisen Klimaticket-Fahrer in der Westbahn in der "Comfort Class" - eine Art bessere 2. Klasse -, zudem sind Sitzplatzreservierungen gratis.

Zuletzt machte die blau-rote Fahrkarte im Scheckkartenformat selbst da und dort Probleme: Der personalisierte QR-Code auf der Rückseite reibt sich leicht ab, insbesondere wenn die Karte zusammen mit anderen gelagert wird. Dann ist der Code für die Lesegeräte der Zugbegleiter oder Kontrolleure nicht mehr erkennbar. Es sei kein neues Phänomen und trete auch nicht gehäuft auf, sagt Jakob Lambert, Geschäftsführer von One Mobility, der mehrheitlich im Bundesbesitz befindlichen Gesellschaft hinter dem Öffi-Ticket. Einige Hundert der mehr als 200.000 Klimatickets könnten betroffen sein, schätzt er. Sollte der Fall eintreten, müssen Kunden ihre Karte am Bahnhof oder per Post retournieren und bekommen sie binnen acht bis zehn Tagen ersetzt. Zwischenzeitlich bleibt das Ticket mit Papierausdruck gültig.

Bis Ende des Jahres soll die Abnützungsfrage für viele Kunden anders gelöst sein. Heuer noch werde eine digitale Variante des Klimatickets ergänzend zur Plastikkarte verfügbar sein, betont Lambert. Die Herausforderung sei, dass es keine eigene App geben werde, sondern sich das Klimaticket in die Anwendungen der jeweiligen Verkehrsunternehmen und -verbünde einbauen lasse und sichergestellt sei, dass auch Buslenker ohne elektronische Lesegeräte die Gültigkeit eines Klimatickets feststellen können.

Klimaticket-Nutzern mit Wohnsitz in der Stadt Salzburg winkt noch bis 30. Juli ein Bonus. Für ein regionales oder nationales Klimaticket, das 2022 abgelaufen ist und durchgehend zwölf Monate genutzt wurde, gibt es 66 Euro Förderung. Das Antragsformular findet sich auf der Homepage der Stadt. Bereits reduzierte Tickets sind ausgenommen.