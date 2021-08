Österreich ist Spitze beim Bahnausbau

Kaum ein EU-Land investiert so viel in den Bahnausbau wie Österreich. Das hat Gründe und zeigt Wirkung.

In den nächsten Jahren werden in Österreich 17,5 Milliarden Euro aus Steuergeld in den Ausbau der Bahn fließen. Das ist eine Rekordsumme, wie das Infrastruktur- und Klimaministerium wiederholt betont hat. Österreich investiert schon länger kräftig in die Schiene. Und, wie die alljährliche Analyse des Interessenverbands Allianz pro Schiene zeigt, auch deutlich mehr als die Nachbarländer. Abgesehen vom ultrakleinen und -reichen Luxemburg hat 2020, gemessen an der Bevölkerung, kein anderes Land in der EU mehr für die Erhaltung und den Ausbau ...