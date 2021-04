Österreich vergräbt EU-Milliarden

Wie viel Neues steckt im Aufbauplan, den die Regierung nach Brüssel geschickt hat? Wenig sagen Experten. Die Antwort der EU steht aus.

Österreich wird einen Teil der EU-Aufbaumilliarden für den Weiterbau des Koralmtunnels verwenden. Das geht aus dem rund 600 Seiten umfassenden nationalen "Aufbau und Resilienzplan" hervor, den die Regierung am Dienstag nach Brüssel geschickt hatte. Bisher war nur in großen Linien bekannt, wofür die 4,5 Mrd. Euro verwendet werden sollen, die Österreich aus dem 750 Mrd. Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds zustehen. Am Freitag veröffentlichte das Momentum-Institut das gesamte Dokument (laut Regierung nicht die Letztversion). Der Think-Tank der Ex-SP-Studentenpolitikerin Barbara Blaha kritisiert, dass ...