Osteuropa hat die Krise bisher gut gemeistert

Die zweite Coronawelle hat auch die Länder in Mittel- und Osteuropa voll erfasst. Bekommt man sie in den Griff, sind die Aussichten günstig.

Die meisten Länder Mittel- und Osteuropas sind besser durch die Phase des ersten Lockdowns im Frühjahr gekommen als die im Westen des Kontinents. Aber der zweiten Welle der Pandemie kann sich die Region auch nicht entziehen.

Nach einem tiefroten zweiten Quartal und Erholung im dritten wird die Wirtschaftsleistung in der Region im letzten Jahresviertel wieder schrumpfen. "Eine Double-Dip-Rezession ist unvermeidlich", sagt Vasily Astrov, Volkswirt am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). In Summe werde das Bruttoinlandsprodukt der elf ...