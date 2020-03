Palfinger fährt die Produktion herunter: "Damit wir dann wieder durchstarten können"

Für die Werke des Kranbauers in Salzburg mit 2200 Mitarbeitern gilt ab Montag für zwei Wochen Kurzarbeit, gearbeitet wird nur noch zu 50 Prozent. Dann wird vermutlich zwei Wochen ganz geschlossen. Nach Ostern hofft man die Produktion rasch wieder hochfahren zu können.

"Die klare Botschaft an die Mitarbeiter ist: Wir sind stabil", betonte Palfinger-Chef Andreas Klauser im SN-Gespräch. Die Auftragslage sei bisher gut, in dieser Woche hätten die Werke noch in vollem Umfang produziert. Der Auftragspolster würde auch noch eine Produktion bis ...