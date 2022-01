Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung tritt ab

Neun Jahre lang kämpfte Michaela Reitterer für die Interessen der heimischen Hotellerie. Jetzt tritt sie ab.

Mitte Jänner, nach drei Perioden und neun Jahren, übergibt Michaela Reitterer das Amt an der Spitze der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) an ihren Nachfolger und Hotelier aus Obertauern, Walter Veit. Über sich selbst sagt die immer spritzige Wienerin, die nie auf den Mund gefallen ist: "Ich bin nicht diejenige, die möglichst lange auf einem Sessel sitzt, nur deshalb, damit sie dort sitzt." Die SN sprachen mit ihr über die laufende Wintersaison, grünen Tourismus und die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie.

Frau Reitterer, haben Sie schon gefrühstückt? Michaele Reitterer: Ja, zum Glück, damit mir nicht alles gleich den Magen verdirbt. Die jüngsten Einreiseverschärfungen haben den Hoteliers in den Ferienregionen die Buchungen runtergerissen, die waren an Weihnachten und Silvester auf 90 bis 100 Prozent, dann sind sie auf 70 runtergefallen, dann war die Hälfte weg. Und in der Stadthotellerie sind wir von wenig auf ganz wenig gefallen. Wenn ich früher den Umsatz gehabt hätte, den ich jetzt im Dezember hatte, hätte ich mich entleibt. Ich habe ein Achtel von dem, was ich sonst habe.

Schlafen Sie noch gut, nach bald zwei Jahren Pandemie? Ja, aber ich habe schon Lavendeltee probiert, damit es besser geht. Weil, du wachst in der Nacht auf, und im Kopf geht es rattattatta.

Sie treten Mitte Jänner nach neun Jahren als Präsidentin der Österreichischen Hotelliervereinigung ab. Hätten Sie gerne weiter gekämpft für die Branche oder sind Sie froh, aufhören zu können? Ich bin nicht diejenige, die möglichst lange auf einem Sessel sitzt, nur deshalb, damit sie dort sitzt. Und ich bin niemand, der aus einem Bedarfsfall heraus die Statuten ändern würde, und die sagen deutlich drei Mal drei Jahre. Es ist nicht so, dass ich es nicht mehr machen wollte, aber ein neues Gesicht und ein neues Präsidium mit neuen Meinungen ist gut. Für eine Organisation ist es wichtig, dass sie sich immer wieder erneuert. Und es ist gut, dass mit meinem Nachfolger Walter Veit aus Obertauern auch wieder ein Ferienhotelier vorne steht.

Bleiben Sie als Meinungsmacherin erhalten? Ich werde mich dem Thema nachhaltiger Tourismus widmen.

Sie haben schon 2009 Ihr Boutiquehotel Stadthalle um ein Passivhaus erweitert. Was hat Ihnen das gebracht? Also das Thema explodierende Energiepreise streift mich aktuell nur peripher. Ich glaube, die Zukunft des europäischen Tourismus kann nur in der Nachhaltigkeit liegen, weil uns sonst unsere eigenen Europäer ins Meer stoßen werden. Die Asiaten und die Amerikaner werden Nachhaltigkeit nicht machen, und deshalb ist das auch unsere große Chance. Der Green Deal der EU müsste auch einen Green Deal für den Tourismus beinhalten. Die Frage ist immer, was ist grüner Tourismus? Viele Hoteliers wollen ihn, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen.

Wie weit sind die Tourismusbetriebe auf dem Weg vom Schlagwort Nachhaltigkeit bis zur echten Umsetzung? Unterschiedlich. Es gibt Häuser, die weit vorne sind, und dann welche, die noch gar nichts machen, weil es noch nicht notwendig war. Die Krise wäre jetzt ein guter Startpunkt für ein Umdenken und Überlegungen, welche andere Form von Tourismus wir den Gästen anbieten können. Wenn man das macht, muss man es aber gut machen. Am meisten grantig macht die Leute dieses Green Washing. Nur, weil ich fürs Frühstücksbuffet den Ziegenkäse beim Nachbarbauern kaufe, bin ich noch nicht nachhaltig. Aber die Investitionsprämie, über die nachhaltige Investitionen doppelt bezuschusst wurden, hat schon einiges bewirkt in der Branche. Die, die es besser machen, sollen auch in Zukunft besser gefördert werden.

Kann der europäischen Tourist wirklich retten, was international durch die Coronakrise verloren ging? Der internationale Tourismus wird sicher bis 2024 brauchen, bis er wieder zurück ist. Die Frage ist, wollen wir dorthin zurück oder wollen wir mehr Qualität statt Quantität? Ich sage immer: Ich verkaufe lieber ein Zimmer um 100 Euro statt drei Zimmer um je 30 Euro. Genau das sollte unser Anspruch sein, dafür müssen wir aber auch etwas anbieten und das ist Regionalität, Nachhaltigkeit, den Gast vom Zug abholen, das Gepäck vorab verschicken können, Pre-Check-in online machen und und und. Die verbesserte Dienstleistung hat meiner Meinung nach absolut Zukunft, mehr Zukunft als alles andere.

Die andauernde Pandemie wird wohl eine Marktbereinigung bringen. Wird nur die Top-Hotellerie überleben? Es ist egal, wie viele Sterne man hat, man muss seinen Job und sein Geschäft gut machen. Ich habe selbst nur ein Dreisternehotel.

Haben wir in Österreich nicht schon zu viele Gästebetten? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Wichtig aber ist, dass man jenen Betrieben, die tatsächlich ihren Marktwert verloren haben und die in den letzten Jahren auch vom Cashflow her schlecht aufgestellt waren - und das ist immerhin ein Viertel in Österreich -, dass man denen ein Ausstiegsszenario bietet, damit nicht weitergewurschtelt wird. Billige Betten, die nur verschleudert werden, um die Gehälter im nächsten Monat zu haben, sind das allerschlechteste für unsere Angebotspalette in Österreich.

Ein Thema, das sich in der Pandemie verstärkt hat, ist der Fachkräftemangel. Wie groß ist der Mitarbeiterschwund wirklich? Es gab sicher 20 Prozent, die der Branche den Rücken gekehrt haben. Vergangenen Winter sind logischerweise auch die Saisonarbeiter woanders hingegangen, etwa in die Schweiz. Die gehen ja auf Saison, um Geld zu verdienen, und nicht um zu warten, ob ein nächster Lockdown kommt oder nicht, oder ob man im Jänner aufsperren darf oder nicht. Aber es haben viele Branchen einen Fachkräftemangel, wir thematisieren ihn nur stark, weil wir wollen, dass sich etwas verbessert.

Wie wär's mit höheren Gehältern? Meine Bank sagt immer: Sie haben aber hohe Personalkosten. Und ich antworte: Ja. Die kann ich freilich nur mit einem höheren Umsatz abdecken. Es gibt Betriebe, die haben hier ihre Hausaufgaben gemacht, andere nicht. Die Krise kann auch hier Chance sein, über die Rolle als Arbeitgeber und Verbesserungen am Arbeitsplatz nachzudenken.

Über welche in der Pandemiebekämpfung gesetzten Maßnahmen der Regierung haben Sie denn am meisten den Kopf geschüttelt ? Alle, Rufzeichen (lacht). Aber nein, das wäre zu kurz gegriffen. Aber es war schon arg, dass jeden Monat irgendetwas anderes aufgeschlagen ist, wo du dir wieder gedacht hast: Das gibt's ja alles nicht! Aber eine Krönung war zuletzt schon, dass die Branche über Nacht aus den Medien erfahren musste, dass auch alle geimpften Gäste nur mehr PCR-getestet anreisen können. Da werden Maßnahmen gesetzt, weil man in Wien, wenn man am Ring arbeitet, glaubt, dass man den österreichischen Tourismus versteht. Nein, das ist nicht so!

Wie zuversichtlich sind Sie noch für die Wintersaison? Das wird ganz schwierig werden. Wenn wir mit zwei blauen Augen davonkommen, dann können wir froh sein. Und ganz ehrlich, ich hoffe für die gesamte Branche, dass wir im nächsten Winter nicht wieder vor der selben Situation stehen. Als wir im Sommer mit 3-G aufgesperrt haben, hat die Hotellerie ganz breit auch 3-G für ihre Mitarbeiter eingeführt. Bald waren ganz viele vom Dauertesten so genervt, dass sie impfen gegangen sind. Hätten wir 3-G am Arbeitsplatz für die ganze Bevölkerung früher gemacht, hätten wir das Thema vom Tisch.

Ist auch etwas gut gelaufen? Natürlich, ohne die Kurzarbeit und auch ohne die Unterstützungsmaßnahmen hätten wir es nicht geschafft. Bei allem, was man besser machen hätte können, muss man auch einmal Danke sagen für die Unterstützung, und dass man erkannt hat, dass, wenn man diese Branche fallen lässt, sich in den Regionen draußen die Hölle abspielen wird. Wir waren sehr froh, in dieser Zeit eine eigene Tourismusministerin gehabt zu haben, die verstanden hat, was wir gesagt haben.

Was, wenn demnächst wieder ein Lockdown kommt? Ich habe schon im Vorjahr gesagt, noch einen Lockdown überleben wir nicht. Wir haben gesehen, dass wir es überleben, viele aber haben aufgegeben. Jeder Lockdown ist ein neuerlicher Griff in unser Erspartes und erzeugt auch Lethargie. Zu glauben, dass es in der Kurzarbeit eh gemütlich ist, stimmt nicht. Als wir unser Haus letzten Mai nach sieben Monaten wieder aufgesperrt haben, haben wir sicher einen Monat gebraucht, bis wir uns alle wieder gefunden haben. Durch einen Lockdown das Gesundheitssystems zu entlasten, versteht man ja. Aber wer zugesperrt wird, muss auch weiter unterstützt werden. Und nach jedem Lockdown ist das Virus noch da.

Ihr persönlicher Wunsch für 2022? Ich wünsche mir, dass ich nach über zwei Jahren wieder nach Vietnam reisen kann, um meinen Sohn, der seit dort im Tourismus arbeitet, und meinen viereinhalbjährigen Enkelsohn wiedersehen zu können. Ich habe meinen Sohn im Dezember 2019 das letzte Mal gesehen, seitdem war es mir nicht mehr möglich. Und meine Tochter lebt in Deutschland. Deshalb wünsche ich mir, dass wir nicht mehr von einem Lockdown in den anderen und von einer Reiserestriktion in die andere taumeln.

Michaela Reitterer (*1964) hat den Tourismus im Blut. Die waschechte Wienerin absolvierte die Tourismusschule MODUL, war zehn Jahre lang Reisebürochefin und ist seit 2001 Besitzerin des Boutiquehotels Stadthalle in Wien, das sie von 37 auf 81 Zimmer erweiterte und zum Hotel mit Null-Energie-Bilanz machte.