Preissteigerung 2022: Vieles was Spaß macht, wird teurer

Ikea hebt die Preise in Österreich um neun Prozent an. Auch Miele, KTM Fahrrad oder die Skiindustrie drehen an der Preisschraube.

Ikea sorgte just zum Jahreswechsel für Schlagzeilen: Weltweit müsse man die Preise kräftig anheben, kündigte der Möbelgigant an. Geplant seien Preiserhöhungen von durchschnittlich neun Prozent, betroffen seien alle Sortimentsbereiche und alle Länder - wenn auch unterschiedlich stark. Preissteigerungen bei Ikea, Miele und Co. In Österreich habe man die Preise bereits angehoben, sagt Ikea-Österreich-Sprecher Uwe Blümel. Auch hier im Durchschnitt um neun Prozent, mit Unterschieden bei einzelnen Produktgruppen. Grund seien die Folgen der Coronapandemie, ...