Salzburger werben in Israel um Urlaubsgäste

Was machen heimische Touristiker in Israel? Einen Markt bearbeiten, der überraschend stark wächst - auch für Salzburg.

Nicht mehr lange, und die israelischen Gäste kommen vermutlich so zahlreich nach Österreich, wie es die chinesischen Touristen einst taten. 950.000 Nächtigungen aus Israel und damit doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren wurden 2022 in Österreich gezählt. China kam 2019 auf 1,2 Millionen.

"Österreich ist für israelische Familien derzeit die angesagteste Destination", erklärt Shlomit Japhet-Bialik, Autorin des Reiseführers "The Traveling Family". Die Israelis liebten die Berge, die Seen und die Natur, und dies alles sei in ...