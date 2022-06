Sauwohl oder doch hundeelend? Siegel soll zeigen, wie ein Tier gehalten wurde

Bis Jahresende soll ein Label auf Fleisch und Milchprodukten zeigen, in welcher Haltungsform ein Tier gelebt hat.

Aufgewachsen am umstrittenen Vollspaltboden, oder doch ein glückliches Schwein, das im Stroh und auf der Wiese toben durfte? "Viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen wissen, wie die Tiere gelebt haben, deren Fleisch sie an der Ladentheke oder im Supermarkt kaufen", erklärte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern der größten heimischen Lebensmittelketten Spar, Rewe, Hofer und Lidl. Gemeinsam habe man sich darauf geeinigt, bis Ende des Jahres ein Kennzeichen zu entwickeln, das dem Konsumenten möglichst auf den ersten Blick auf die Verpackung zeigen soll, in welcher Haltungsform ein Tier aufgewachsen ist. Die Handelskonzerne hatten sich schon im Vorfeld für die Kennzeichnung ausgesprochen. "Wichtig ist, dass für alle Handelsunternehmen die gleiche Kennzeichnung gilt, und dass es sich um eine freiwillige Branchenvereinbarung handelt", betonte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann.

Geplant ist laut Rauch auch, die Agrarmarketing Austria (AMA) einzubeziehen. Dort wird mit Vertretern des Handels und der Bauern bereits seit Monaten an einer entsprechenden Kennzeichnung getüftelt. "Wichtig ist, dass das Label so klein ist, dass es auf jede Verpackung passt. Dass es so groß ist, dass es Konsumenten auch noch lesen können. Dass es so übersichtlich ist, dass der Kunde sich auskennt und dass es für alle Produkte ob Schweinefleisch, Milchprodukte oder Huhn geeignet ist", erklärt AMA-Sprecherin Manuela Schürr. In Deutschland gibt es ein ähnliches Gütesiegel, das von Stufe 1 (Stallhaltung) bis zu Stufe 4 (Premium) geht. Im Grunde sei ein ähnliches Modell geplant mit fünf Stufen, von Stallhaltung bis zu Bio als höchster Stufe. Details freilich und auch das Aussehen müssen erst ausverhandelt werden, betont man im Handel.

Kritik an dem Gipfel kam von der Landwirtschaftskammer, die Bauern seien nicht zu dem Gipfel am Freitag eingeladen worden, kritisierte LWK-Präsident Josef Moosbrugger. Vor dem Ministerium protestierten aber auch Umweltschützer. Selbst AMA-zertifiziertes Fleisch würde nicht einmal die deutschen Tierhaltungs-Mindestkriterien erfüllen, so Greenpeace. Erst Donnerstag wurden Bilder vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) veröffentlicht, die dramatische Zustände in einem AMA-zertifizierten Mastbetrieb zeigten. So sollen tote Tiere unter lebenden gelegen haben. Der VGT erstattete Anzeige.

Tierschützer hoffen, dass Konsumenten durch klarere Kennzeichnung zu Produkten mit besseren Haltungsbedingungen greifen. Bio- aber auch Tierwohl-Siegel gibt es freilich bereits jetzt. Transparenz sollte zudem nicht nur für den Handel gelten sondern auch für die Gastronomie, forderte Rewe.