Spar macht die ehemalige Zentrale der Creditanstalt zum Esstempel

Die legendäre, denkmalgeschützte ehemalige Bankzentrale bietet der Supermarktkette eine besondere Bühne für neue Konzepte.

Im berühmten Oktogon der früheren Creditanstalt am Schottentor sind Kisten mit frischem Obst und Gemüse aufgebaut. Gleich daneben liegen in einer Vitrine glänzende Fische, dahinter stapeln sich aromatische Käse. Die Kühlregale wurden eigens entworfen, denn in dem denkmalgeschützten Gebäude darf nichts montiert werden. Weil das auch für den Boden galt, wurde er mit den identen Marmorfliesen überbaut und dazwischen die Leitungen und Rohre untergebracht. Hinter den marmorverkleideten Säulen, da, wo einst Geldscheine gezählt wurden, werden jetzt Burger, Bowls und Brot ...