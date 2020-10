Start in den Skiwinter: "Sensationelle Bedingungen"

Der Winter kann es, auch mit Corona: In den Gletscherskigebieten machen die Skifahrer ihre ersten Schwünge im Schnee. Die Gäste seien "sehr diszipliniert", heißt es am Kitzsteinhorn. In Tirol sorgt man sich wegen der Fünf-Tage-Quarantäne-Regel, die in Deutschland kommen könnte.

SN/gletscherbahnen kaprun/peter mose Knietiefe Neuschneedecke im Gletscherskigebiet am Kitzsteinhorn in Kaprun.