Strom wird knapp: Interview mit dem Technik-Vorstand der Austrian Power Grid

Gerhard Christiner, Technik-Vorstand der APG, sieht im Winter eine schwierige Gemengelage auf Europa zukommen und rät zum Stromsparen.

Die APG, Austrian Power Grid, kümmert sich um Österreichs Hochspannungsnetz, das Rückgrat der Stromversorgung und die Verbindung nach Europa. Auf dem Strommarkt fehlt mehr als russisches Gas.

In Frankreich waren Ende August 30 Prozent der Kernkraft-Kapazitäten wegen Wartung nicht am Netz. Im Winter soll die Produktion auf das Doppelte steigen, was Experten aber als zu optimistisch sehen. Dazu kommt die Trockenheit in Europa und Gas ist knapp. Geht sich das aus? Gerhard Christiner: So wie sich der Herbst ...