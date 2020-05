Tourismusunternehmer konfrontieren den Staat mit Entschädigungsforderungen wegen der Covid-Betriebssperren. Musterprozesse drohen. Die Hoteliers verlangen, dass wenigstens bald Geld aus dem Notfallfonds fließen müsse.

Ab dem letzten Maiwochenende dürfen Hotels in Österreich wieder Urlauber empfangen. Das gibt der Branche ein wenig Hoffnung auf einen eingeschränkten Neustart. Doch neben der ungewissen Zukunft (Wer darf und will in diesem Sommer überhaupt reisen?) ist völlig unklar, ob ...