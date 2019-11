Technologie aus Salzburg siegt bei globalem Umweltpreis

Mit einer umweltschonenden Form der Schiffswartung gewann Hubert Palfinger den Energy Globe World Award.

Die weltweit beeindruckendsten Umweltprojekte im Kampf gegen den Klimawandel wurden am Mittwoch im finnischen Espoo mit dem "Energy Globe World Award" geehrt. Als Sieger in der Kategorie "Luft" wurde dabei eine Technologie aus Salzburg ausgezeichnet. Hubert Palfinger, Gründer und Mehrheitseigentümer des Salzburger Kranbauers Palfinger, überzeugte die Jury mit der von ihm entwickelten automatisierten Form der Schiffswartung. Weltweit gibt es 60.000 Containerschiffe, die alle fünf Jahre saniert und neu gestrichen werden müssen. Wurde dabei bisher der Lack mit umweltschädlicher Sandstrahltechnologie entfernt und neu aufgemalt, so macht das der von Hubert Palfinger Technologies HPT entwickelte Serviceroboter mit Wasserstrahltechnik. Zudem bringt er den neuen Lack derart präzise auf, dass die glatte Oberfläche sechs Prozent weniger Treibstoffverbrauch für die Frachtschiffe bringt. 350 Mill. Euro hat Palfinger in den vergangenen 18 Jahren in die Entwicklung des Serviceroboters für Schiffe investiert.

Quelle: SN