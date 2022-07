Teures Heizen: Auch Holz kostet jetzt fast das Doppelte

Die Angst, dass das Gas ausbleibt, lässt viele ihre Kachel- oder Schwedenöfen in Betrieb nehmen. Händlern geht das Brennholz aus.

"Momentan haben wir noch Brennholz", sagt Karl Lauterbacher, Chef der Lauterbacher Holzverarbeitung in Köstendorf. "Wie lange noch, kann ich nicht sagen." Die Nachfrage sei explodiert. Schon im ersten Halbjahr habe man so viel Brennholz verkauft, wie im gesamten Vorjahr. Nachschub sei schwer zu bekommen, weder aus Österreich noch aus Ländern wie Bosnien oder Kroatien. Die Preise sind entsprechend rasant gestiegen. 190 Euro koste der Raummeter Hartholz derzeit, an die 100 Euro waren es vor einem Jahr. "Und die Preise steigen ...