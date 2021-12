Eine Woche vor dem geplanten Ende des bundesweiten Stillstands in weiten Teilen der Wirtschaft laviert die Politik immer noch. In der Wirtschaft ist die Geduld zu Ende, man erwartet, dass wie versprochen geöffnet werden darf.

Am kommenden Sonntag soll der bundesweite Lockdown für alle geimpften Personen zu Ende gehen, Oberösterreich will das öffentliche Leben eine Woche länger ruhen lassen, Salzburg hat sich ebenfalls vorbehalten, den Lockdown zu verlängern. In der Wirtschaft ist die Lage angespannt, aber die Erwartungshaltung ist klar. "Stand heute muss am 13. Dezember alles aufgehen", sagt der Obmann der Bundessparte Gastronomie, Mario Pulker. Man erhalte täglich Mails von verunsicherten Mitgliedern, alles, was man ihnen sagen könne, sei, "dass wir ...