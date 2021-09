Die EuroSkills in Graz feierten am Sonntag ihre Sieger. Das Thema Fachkräfte bleibt dringlich.

Schlag 12 Uhr geht die Sirene. Aus, vorbei, Schluss, Ende. Nach 22 harten Arbeitsstunden und drei Tagen können Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher ihre Werkzeuge fallen lassen. Der Wettkampf der Betonbauer bei den Berufs-Europameisterschaften in Graz ist beendet. Zuerst sind die jungen Männer etwas planlos, wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Erst einmal durchschnaufen. Doch die Zuschauermenge jubelt und klatscht, rot-weiß-rote-Fahnen werden geschwungen. Und dann, endlich, liegen sich die beiden Betonbauer in den Armen, es fliegen die Helme, erleichtert wird den Mitstreitern aus den anderen Ländern gratuliert, man weiß, was jeder geleistet hat. Am Ende singen alle Teams Arm in Arm "We are the Champions".

Damit haben sie recht. Alle 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der EuroSkills, egal, ob sie mit oder ohne Medaille heimreisen, sind Sieger. Noch nie waren die Vorbereitungen so schwierig wie heuer. Zwei Mal mussten die EuroSkills, die am Sonntag zu Ende gingen, coronabedingt verschoben werden. "Einmal war ich mitten unterm Training als der Anruf kam - schon wieder nichts", erzählt Stuckateur Stefan Leymüller aus Schleedorf. "Für mich war es das Schönste, als es endlich los ging."

Das Starterfeld in Graz war wegen der Pandemie um ein Drittel kleiner als sonst. So hatten etwa Großbritannien, die skandinavischen Länder und auch die Niederlande keine Teilnehmer entsandt. Statt 31 Nationen, die seit 2008 bei den EuroSkills teilnehmen, waren dieses Mal 19 dabei. "Das ist ein großartiger Erfolg in Zeiten wie diesen", sagt der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk, der die Grazer Bewerbung vorangetrieben hatte. Und es zeige, betont er, "wie dringlich das Thema Fachkräfte in ganz Europa ist". Denn fehlen würden sie in allen Ländern, "da braucht es jede einzelne Initiative, um die Jugend für die Berufe zu begeistern".

An rund 50 "Try a Skill"-Ständen konnten die Besucher selbst ausprobieren, wie es etwa ist, Reifen zu wechseln, eine Web-Seite zu gestalten oder digital zu schweißen. Die 7000 Schülerinnen und Schüler, die kamen, hatten sichtlich Spaß dabei. In Summe wurden rund 30.000 Besucher (alle mit 3G-Nachweis) gezählt. Das Mega-Thema Fachkräfte, Arbeit und Ausbildung mobilisiert auch die Politik. Eine Runde bei den EuroSkills drehten Arbeitsminister Martin Kocher, Bildungsminister Heinz Faßmann, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger undWirtschaftsministerin Margarete Schramböck (alle ÖVP). Bei den jüngsten Berufs-Weltmeisterschaften (WorldSkills) 2019 im russischen Kazan schwang Präsident Wladimir Putin die Abschlussrede.

Ein Riesenevent dürften die nächsten WorldSkills im Oktober 2022 in Schanghai werden: China plant mit 120 Mill. Euro und einem 450.000 Quadratmeter großen Wettkampfareal. Die EuroSkills in Graz auf 70.000 Quadratmeter waren mit zehn Mill. Euro budgetiert.